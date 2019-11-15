Son Dakika Haberleri: AB'den Kolombiya'ya patates davası
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AB'den Kolombiya'ya patates davası

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Kolombiya'nın ithal dondurulmuş patateslere ilave gümrük vergileri uygulamasına yönelik Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) hukuki süreç başlattı.

AB'den Kolombiya'ya patates davası, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Kolombiya'nın ithal dondurulmuş patateslere ilave gümrük vergileri uygulamasına yönelik Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu, Kolombiya'nın Almanya, Hollanda ve Belçika'dan ithal edilen dondurulmuş patateslere ilave vergi uygulaması hakkında açıklamada bulundu.

Kolombiya'nın uygulamaya başladığı ilave vergilerin ihracatı önemli ölçüde etkilediği ve DTÖ kurallarına uymadığı ifade edilen açıklamada, AB'nin DTÖ yapısında yasal süreç başlattığı bildirildi.

Kolombiya, AB ülkelerinde sağlanan tarımsal desteklemelerin aşırı üretime neden olduğunu ve söz konusu ürünlerin gerçek maliyetlerini yansıtmadığını iddia ediyor ve bu nedenle söz konusu ürünlerden ilave vergi alıyor.

DTÖ yapısı içerisinde anlaşmazlık gidermenin ilk aşamasında 60 günlük bir danışma süreci mevcut. Bu noktada yapılacak görüşmelerde çözüme varılamazsa konu panel aşamasına taşınabiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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