Son Dakika Haberleri: AB'den Kosova'ya "Gümrük Vergisi" Eleştirisi

AB'den Kosova'ya "Gümrük Vergisi" Eleştirisi

43 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasının bölgesel iş birliğine zarar verdiğini söyledi.

AB'den Kosova'ya
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasının bölgesel iş birliğine zarar verdiğini söyledi.

Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Sırbistan'a geçen Hahn, başkent Belgrad'da Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Hahn, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın bölgesel iş birliği için sarf ettiği yoğun çabayı takdir ederek, "AB, bölge ülkelerini üye olduktan sonra karşılaşabilecekleri sorunlarla mücadeleye hazır hale getirmeye çalışıyor. Bölgesel iş birliği bu noktada çok önemli." dedi.

AB ara buluculuğunda gerçekleştirilen Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin önemine de işaret eden Hahn, "Diyalog son derece önemli ancak bu diyalog sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Sırbistan'ın AB yolundaki tüm gayretlerini göz ardı etmek de doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hahn, bölge ülkeleri arasında "roaming"in kaldırılmasının iş birliğine güzel bir örnek olduğunu kaydederek, "Öte yandan, Kosova'nın Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması, bölgesel iş birliğine zarar veriyor." diye konuştu.

Başbakan Brnabic de görüşmede özellikle hukukun üstünlüğü konusuna odaklandıklarını aktararak, Sırbistan'ın bölgesel iş birliğine çok önem verdiğini vurguladı.

Brnabic, "Sırbistan'ın bölgesel anlaşmalar ve iletişim konusunda bazı endişeleri var. Bunun nedeni de Kosova'nın gümrük vergisi uygulayarak Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'nı (CEFTA) çiğniyor olması." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın güçlü ve gelecek vizyonuna sahip bir Balkanlar'dan yana olduğunu kaydeden Brnabic, "Ancak Kosova, CEFTA'yı çiğnerken yeni bölgesel anlaşmalar konusunda ısrarcı olmanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Belgrad'daki temasları kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le de görüşen Hahn, bugün ayrıca Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları ile restore edilen tarihi Güvercinlik Kalesi'nin açılışına katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Kosova, Güncel
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