AB'den "koşullu" erteleme teklifi
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum.
AB
Konseyi Başkanı Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:06
FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler