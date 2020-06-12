AB'den Kovid-19 aşısı için ön alım hazırlığı - Son Dakika

AB'den Kovid-19 aşısı için ön alım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşması müzakere etmeye hazırlanıyor.

AB'den Kovid-19 aşısı için ön alım hazırlığı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşması müzakere etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kyriakides, AB Konseyi'nin Komisyon'a Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı stratejisi belirleme talimatı verdiğini söyledi.

AB ülkelerinde hasta sayılarında azalma olmakla birlikte henüz salgının bitmediğini vurgulayan Kyriakides, ihtiyatlı olunması gerektiğini ve kısıtlayıcı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini ifade etti.

Kyriakides, salgından tek gerçekçi çıkışın herkesin erişebileceği bir aşı bulunması olduğuna işaret ederek, "Gelecek hafta AB'nin Kovid-19 aşılarına yönelik stratejisini açıklayacağız." diye konuştu.

Bazı ülkelerin şimdiden bulunması söz konusu aşıya erişime yönelik adımlar attığını anımsatan Kyriakides, AB ülkelerinin bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kyriakides, AB Komisyonu'nun üye ülkelere aşı tedariki için ortak bir yaklaşım teklifi üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Hızlı hareket etmeli ve aşı geliştirmeye ön yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin aşı tedarikinde birbirleriyle rekabete girmemesi gerektiğini anlatan Kyriakides, üreticilerle ortak biçimde müzakere edilerek daha hızlı ve makul fiyatlı aşı alınabileceğini vurguladı.

Kyriakides, aşı üreticileri ile ön satın alma anlaşması yapmayı planladıklarına işaret ederek, anlaşmayla AB üyesi ülkelere belirli sayıda ve fiyattan aşı temin edilebileceğini aktardı.

Söz konusu aşı ön alım anlaşmalarının finansmanında AB acil destek fonlarını kullanmayı öngördüklerini ifade eden Kyriakides, müzakere edilecek şirketleri yakında belirleyeceklerini kaydetti.

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Kovid-19 aşısı için ön alım hazırlığı - Son Dakika Ekonomi

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