AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım - Son Dakika

AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti.

AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek Kovid-19'la mücadeleye ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Lenarcic, Kovid-19'un halihazırda 29 ülkeye yayıldığını ve yaklaşık 2 bin 600 kişinin ölümüne yol açtığını belirterek geçen haftalarda AB ülkelerine hazırlıkların artırılması konusunda yapılan çağrının ne kadar yerinde olduğunun görüldüğünü söyledi.

Üye ülkelerin koordineli bir şekilde ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Lenarcic, "Kovid-19'un küresel bir sınama olduğuna ilişkin hiçbir şüphe kalmadı. Tüm uluslararası toplumun iş birliği yapması şart." diye konuştu.

İtalyan hükümetinin ülkede yayılan Kovid-19'a ilişkin "hızlı" tepki verdiğini vurgulayan Lenarcic, ülkenin altyapısı ve deneyimlerine güvendiğini kaydetti.

Lenarcic, "AB, koronavirüsle mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti." dedi. Yardımın bir kısmının Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) aktarılacağı bilgisini paylaşan Lenarcic, bir kısmının da üye ülkelere, araştırma çalışmalarına ve ortak ülkelere verileceğini anlattı.

"Schengen'de sınır kontrolü kararı üye ülkelerin"

İtalya'da artan vakaların ardından Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ilişkin Lenarcic, "Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararı üye ülkelerin yetkisindedir. Halihazırda DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) seyahat ve ticaretin kısıtlanmasını öneren bir tavsiye gelmedi." diye konuştu.

Herhangi bir tedbir alınmadan önce bilimsel verilere dayanan bir tehdit analizi yapılması gerektiğine işaret eden Lenarcic, adımların "orantılı" ve "koordineli" bir şekilde atılması gerektiğinin altını çizdi.

"Panik ve yanlış bilgi hakim gelmemeli"

AB Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Kyriakides, "Virüsler sınır tanımıyor. En temel önceliğimiz vatandaşlarımızı korumak." şeklinde konuştu.

İtalyan yetkililerle yakın irtibatın sürdüğünü ifade eden Kyriakides, DSÖ ve ECDC'den bir ekibin yarın İtalya'ya gönderileceğini açıkladı.

Kyriakides, AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek "Panik ve yanlış bilginin hakim gelmesine izin vermememiz gerekiyor. Koordineli, birlik içinde ve uyumlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Avrupa Birliği, Brüksel, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]