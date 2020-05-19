AB'den Kovid-19'la mücadelede

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uluslararası iş birliğinin "çok kolay" şekilde sağlanması ve "takım halinde hareket edilmesi" gerektiğini vurguladı.

Twitter hesabından video mesajı paylaşan von der Leyen, Kovid-19'un birlikte hareket etmenin önemini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Aşı ve tedavi çalışmalarının da bilgi paylaşımı sayesinde küresel düzeyde yürütüldüğüne işaret eden von der Leyen, geliştirilen tedavi yöntemlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Von der Leyen, "Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı sadece bazılarının ulaşabileceği bir tedavi olmamalı, evrensel dağıtım sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 krizinden sonra Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) nasıl geliştirilebileceğine odaklanılması gerektiğini belirten von der Leyen, "Ancak şu anda acil dikkat gerektiren bir sınamayla karşı karşıyayız. Bu nedenle şimdi iş birliği zamanı. Uluslararası iş birliği çok kolay bir şekilde sağlanmalı ve takım halinde hareket etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını duyurmuştu.

DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğini belirten Trump, "DSÖ, Aralık 2019 ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullanmıştı.