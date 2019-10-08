Son Dakika Haberleri: AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı
Son Dakika Ekonomi AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı

AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı

17 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim." dedi.

AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim." dedi.

Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:46 
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