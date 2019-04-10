Son Dakika Haberleri: AB'den Libya'da Ateşkese Destek

AB'den Libya'da Ateşkese Destek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesine destek verdiğini bildirdi.

AB'den Libya'da Ateşkese Destek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesine destek verdiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Mogherini, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Mogherini'nin muhatabına, ülkede savaşın durması ve BM öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesi konusunda AB'nin desteğini ilettiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Libya, Güncel
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