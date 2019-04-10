AB'den Libya'da Ateşkese Destek

Avrupa Birliği
(AB
) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
, Libya
'da Birleşmiş Milletler
(BM
) öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesine destek verdiğini bildirdi.
AB Dış İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Mogherini, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, Mogherini'nin muhatabına, ülkede savaşın durması ve BM öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesi konusunda AB'nin desteğini ilettiği belirtildi.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter
, başkent Trablus
'u ele geçirmek için 4 Nisan
'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü
, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.