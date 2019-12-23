AB'den Libya'da tüm taraflara itidal çağrısı - Son Dakika
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AB'den Libya'da tüm taraflara itidal çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), özellikle Libya'nın başkenti Trablus civarında gerginliğin arttığına dikkati çekerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB'den Libya'da tüm taraflara itidal çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), özellikle Libya'nın başkenti Trablus civarında gerginliğin arttığına dikkati çekerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'da çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan siyasi ve müzakere edilmiş önerilere odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Uluslararası toplumun tüm üyeleri BM'nin silah ambargosunu gözetmeli ve saygı duymalı." diyen Stano, AB'nin BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin yürüttüğü siyasi müzakereleri ve Berlin sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

Stano, "Libya'da ve özellikle Trablus'da artan gerginlik çerçevesinde AB, tüm taraflara askeri faaliyetlerini durdurma ve siyasi diyaloğu tekrar başlatma çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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