AB'den Libya ve Tunus'a destek paketine onay - Son Dakika

AB'den Libya ve Tunus'a destek paketine onay

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya ve Tunus'ta sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve mültecilerin korunması için yaklaşık 90 milyon avroluk destek paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya ve Tunus'ta sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve mültecilerin korunması için yaklaşık 90 milyon avroluk destek paketini onayladı.

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AB Komisyonu, salgın nedeniyle Libya ve Tunus'ta yerel toplulukları desteklemek ve mültecileri korumak için yeni yardım paketlerinin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Libya'daki savunmasız gruplar ve mültecilerin korunması için hazırlanan sağlık desteği ve nakit yardımı içeren programa 30 milyon 200 bin avro kaynak aktarılacak.

Kovid-19'la mücadele için 20 milyon avroluk bir başka programla Libya'nın sağlık sistemi güçlendirilecek. Bu program çerçevesinde kişisel koruyucu ekipman alınacak. Sağlık personeline eğitim verilecek ve ülkenin laboratuvar kapasitesi ile yoğun bakım imkanları artırılacak.

Özellikle Libya'nın güney bölgelerindeki belediyelere, sosyal hizmetler ve yaşam koşullarının geliştirilmesi için 25 milyon avro kaynak sağlanacak.

Tunus'ta sağlık sistemini geliştirmek ve sığınmacılara yönelik hizmetler için hazırlanan programa 9,3 milyon avro verilecek.

Fransa ve Tunus arasında ikili işçi değişim anlaşmasını içeren programa da 5 milyon avro kaynak aktarılacak.

Avrupa Birliği, Tunus, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Libya ve Tunus'a destek paketine onay - Son Dakika Ekonomi

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