Son dakika haberleri: AB'den "Lübnan çöküşün eşiğinde, en kısa sürede hükümet kurulmalı" uyarısı - Son Dakika

Midye helal mi haram mı? Tartışmalar devam ederken Diyanet fetva yayınladı

TikTok videosu çektiği sırada yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Avrupa Birliği (AB), Lübnan'ın çöküşten kurtulması için yeni hükümetin acilen kurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin içinde bulunduğu krizi görüşmek üzere AB'nin Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Tarraf, görüşmede, Cumhurbaşkanı Avn'a AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yazılı mesajını iletti.

Borrell, mesajında, Lübnan'da hükümetin en kısa zamanda kurulmasını, ülkenin içinde bulunduğu krizi aşmak için gerekli reformların hayata geçirilmesini istedi.

Lübnan'ın çöküşün eşiğinde olduğunu, hükümetin kurulamaması halinde ülkenin yıkıma uğrayacağını belirten Borrel, "Toplumsal huzursuzluk ve istikrarsızlık tehlikesi gittikçe artıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin kurulmasının ardından AB'nin yeni yardım paketleri hazırlayacağını kaydeden Borrell, Cumhurbaşkanı Avn ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati'nin acilen halkın çıkarı için hükümet üzerinde uzlaşı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yılı aşkın süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.