AB'den maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları - Son Dakika
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AB'den maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları

15.10.2022 17:04
AB'den maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Borrell, Bartın'da çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği ve birçok kişinin madende mahsur kaldığı yönünde kötü haberler aldıklarını belirterek, AB'nin Türk milletine ve kazaya uğrayanların ailelerine en içten taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Varhelyi de "Türkiye'de Bartın madeninde yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Varhelyi, mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diledi.

Varhelyi, Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

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