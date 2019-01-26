Son Dakika Haberleri: AB'den Maduro'ya Seçim Uyarısı

AB'den Maduro'ya Seçim Uyarısı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), önümüzdeki günlerde Venezuela'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.

AB'den Maduro'ya Seçim Uyarısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), önümüzdeki günlerde Venezuela'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da başkanlık seçimlerinin anayasal düzene ve uluslararası demokratik standartlara uygun özgür, şeffaf ve güvenilir biçimde yapılması çağrısında bulundu.

Mogherini, önümüzdeki günlerde yeni bir seçimin düzenleneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde AB'nin, Venezuela anayasasının 233. maddesi uyarınca Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanınması da dahil çeşitli adımlar atacağını vurguladı.

Geçen yıl mayıs ayında Venezuela'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil, özgür, meşru ve güvenilir olmadığını iddia eden Mogherini, halkın iradesini temsil eden bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Venezuela anayasasının 233. maddesine göre, "Başkan kalıcı olarak görevini yerine getiremeyecek duruma gelirse, Ulusal Meclis Başkanının devlet başkanlığı görevini 30 gün süreyle yürütebileceği" öngörülüyor.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler sonrası, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Venezuela, Avrupa Birliği, Dünya
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