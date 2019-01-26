AB'den Maduro'ya seçim uyarısı
50 dakika önce
Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde Venezuela'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.
Avrupa Birliği
, önümüzdeki günlerde Venezuela
'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:33
Venezuela Lideri Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Bozguna Uğratacağız
İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi
Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu
ABD, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da Guaido'yu Geçici Başkan Olarak Tanıma Çağrısında Bulundu