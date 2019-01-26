Son Dakika Haberleri: AB'den Maduro'ya seçim uyarısı

AB'den Maduro'ya seçim uyarısı

50 dakika önce

Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde Venezuela'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.

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Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde Venezuela'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:33 

Venezuela, Avrupa Birliği, Ekonomi
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