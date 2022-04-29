AB'den Moldova'ya destek açıklaması - Son Dakika
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AB'den Moldova'ya destek açıklaması

29.04.2022 11:34
AB'den Moldova'ya destek açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde son günlerde meydana gelen olayların ülkenin istikrarına zarar verdiğini, AB'nin Moldova'nın yanında olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde son günlerde meydana gelen olayların ülkenin istikrarına zarar verdiğini, AB'nin Moldova'nın yanında olduğunu bildirdi.

Borrell, Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester'de meydana gelen patlamaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Son günlerdeki olayların Moldova'nın güvenliği ve istikrarına zarar verici nitelikte olduğunu belirten Borrell, "AB, durumun daha da istikrarsız bir hal almasının önlenmesi için sorumlu aktörlere çağrıda bulunmaktadır. Moldova makamlarının ülkede sükunetin sürdürülmesine yardım eden itidalli tepkilerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin Moldova ile dayanışma içinde olduğunu, uluslararası şekilde tanınmış sınırlarıyla ve Transdinyester bölgesinin özel statüsüyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bölgedeki dondurulmuş krizlerden biri olan Transdinyester, Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken yeniden gündeme gelmişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester'de Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmış, antenler kullanılamaz hale gelmişti. Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına da roketatarla saldırı düzenlenmişti.

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Transdinyester, Avrupa Birliği, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Moldova'ya destek açıklaması - Son Dakika


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