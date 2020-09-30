AB'den Moldova'ya "güvenilir ve şeffaf seçim" çağrısı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Moldova'da 1 Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil, güvenilir ve şeffaf şekilde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisiden yapılan açıklamada, seçimin kapsayıcı, demokratik standartlara uygun ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Önceki seçimlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) uluslararası standartlarla çelişen uygulamalar gözlemlediği belirtilen açıklamada, oyların satın alınması, devlet kaynaklarının kötüye kullanılması ve seçmenlere baskı uygulanmasından kaçınılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, partilerin ve kampanyaların finansmanının şeffaf olması çağrısı yapıldı ve Moldova'nın uluslararası seçim gözlemcilerinin çalışmalaranı kolaylaştırması beklentisi dile getirildi.