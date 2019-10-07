Son Dakika Haberleri: AB'den "muhbirlere" üst düzey koruma
Son Dakika Güncel AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

AB'den "muhbirlere" üst düzey koruma

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıran muhbirlere üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni düzenlemeyi onayladı.

AB'den

Avrupa Birliği (AB), kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıran muhbirlere üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.

Kamu ya da özel sektörde muhbirlerin bilgi paylaşımı sağlaması için güvenli kanallar oluşturulmasını öngören yeni düzenleme, muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak.

Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.

Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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