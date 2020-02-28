AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz - Son Dakika Dünya

AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz

6 saat önce

Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz

AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz, System.String[]

Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.


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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:49 
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