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AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz
6 saat önce
Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz
Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:49
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