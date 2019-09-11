AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz
10 dakika önce
Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi
Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.
AB Komisyonu Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır." vurgusu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15
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