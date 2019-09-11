Son Dakika Haberleri: AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz
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AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz

10 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi

AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.


AB Komisyonu Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır." vurgusu yapıldı.

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Avrupa Birliği, Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15 
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