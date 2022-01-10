AB'den Nikaragua'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın ailesini de içeren 7 kişi ile 3 kuruluşa "demokrasiye zarar verdikleri ve hileli seçimi destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanacak kişiler arasında Ortega'nın devlet başkanı danışmanı olarak görev yapan oğlu ve kızı ile aynı zamanda eşi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo bulunuyor.

Ayrıca ülkenin polis teşkilatı, Yüksek Seçim Konseyi ile telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin bağlı olduğu şirket de yaptırım kapsamına alındı.

Yaptırım kararının sivil topluma baskı uygulanması gibi ciddi insan hakları ihlalleri, hileli devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin desteklenmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün baltalanması gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Son kararla AB'nin Nikaragua'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 21'e çıktı. Yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasının yanı sıra AB'den Nikaragua'ya fonların engellenmesini içeriyor.

AB yönetimi, 7 Kasım'da Nikaragua'da yapılan Batılı ülkelerce eleştirilen seçimlerin sonucunun meşru olmadığını, halkın güvenilir, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimlere katılma hakkından mahrum bırakıldığını düşünüyor.

Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimini Daniel Ortega'nın kazandığı açıklanmış, Ortega dördüncü dönemine başlamıştı.

ABD de Nikaragua'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, iki general ve savunma bakanı ile telekomünikasyon şirketinin yetkililerini yaptırım listesine almıştı.

Buna ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortega yönetiminden belediye başkanları, savcılar, güvenlik yetkilileri ve üniversite yöneticilerinin aralarında bulunduğu 116 kişiye seyahat kısıtlamaları uygulanacağını açıklamıştı.