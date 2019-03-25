Son Dakika Haberleri: AB'den Nike'a para cezası

AB'den Nike'a para cezası

17 dakika önce

AB, Nike'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezasına çarptırdı.

AB'den Nike'a para cezası, System.String[]
AB, Nike'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezasına çarptırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:19 

Avrupa Birliği, Nike, Ekonomi
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