AB'den Nike'a para cezası
17 dakika önce
AB, Nike'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezasına çarptırdı.
AB
, Nike
'ı lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarını sınırlandırdığı gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:19
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