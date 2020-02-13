AB'den, Nizip'in enerji ve eğitim projelerine fon desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den, Nizip'in enerji ve eğitim projelerine fon desteği - Son Dakika

AB'den, Nizip'in enerji ve eğitim projelerine fon desteği

10 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Nizip ilçesindeki enerji, altyapı ve eğitim projeleri için 8 milyon euro fon desteği verecek.

AB'den, Nizip'in enerji ve eğitim projelerine fon desteği, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Nizip ilçesindeki enerji, altyapı ve eğitim projeleri için 8 milyon euro fon desteği verecek.

Geçici Koruma altındaki Suriyelilere ev sahipliği yapan iller için temiz enerji ve enerji verimliliği önlemleri projesi kapsamında yapılacak olan güneş enerji santralleri ve okul çalışmaları belirlendi. Bu çalışma kapsamına Gaziantep'in Nizip ilçesi de alındı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç başkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde AB Delegasyonu adına Libor Chlad'ın katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştiren toplantıya temsilci olarak katılan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapılacak olan güneş enerji santralleri ve okullar için yürütme komitesine katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ve Avrupa Birliği Madad projesi kapsamında yürütülmekte olan 40 milyon euro tutarındaki enerji ve altyapı projesinin 8 milyon eurosunun Nizip için ayrıldığını söyledi.

İlçeye yapılacak olan güneş enerji santralleri ve okul çalışmalarının belirlendiğini belirten Sarı, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Enerjisa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok sayıda yabancı kuruluşun üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda yapılması planlanan arazi ve çatı üzeri uygulamalı güneş enerji santralleri, yenilenmesi planlanan binalar ve enerji verimliliği çalışmaları ele alındı. Böylelikle ilçemiz için ayrılan 8 milyon euro tutarındaki yatırımın bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor. Nizip'imize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Avrupa Birliği, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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