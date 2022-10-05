AB'den orman yangınlarına karşı 170 milyon euro yatırım - Son Dakika
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AB'den orman yangınlarına karşı 170 milyon euro yatırım

05.10.2022 20:16
AB'den orman yangınlarına karşı 170 milyon euro yatırım

AB, 2022 yazında rekor seviyeye ulaşan orman yangınlarıyla mücadele için 170 milyon euro kaynak ayırmayı planlıyor.

AB, 2022 yazında rekor seviyeye ulaşan orman yangınlarıyla mücadele için 170 milyon euro kaynak ayırmayı planlıyor. AB ülkelerinde yanan alan 2006'dan bu yana yüzde 170 arttı.AB Komisyonu, orman yangınlarıyla mücadele için gelecek yıl 170 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyor. Komisyon'un Çarşamba günü yayımladığı açıklamada, İngilizce "kurtarmak" anlamına gelen "rescue" kelimesine atıfla "rescEU" adının verildiği AB Sivil Koruma Mekanizması'nın kapasitesinin 2023 yazından itibaren 22 uçak ve 4 helikoptere yükseltileceği bildirildi. 2025 yılından itibaren ayrıca, uçak ve helikopter satın alım sürecinin hızlandırılacağı belirtildi.

"Yangınlar diğer krizlerin gölgesinde kaldı"

Komisyon'un Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarından etkilenen bölgelerin sayısının giderek arttığını belirterek "Artık yangınlar yalnızca Akdeniz ülkelerinde meydana gelmiyor" dedi.

Geçen yaz yaşananların yangınla mücadeleye AB düzeyinde daha fazla kaynak ayrılması gerekliliğini açıkça gösterdiğine işaret eden Lenarcic, "Müdahale ekipleri daha fazla araç gerece sahip oldukları takdirde orman yangınlarına daha hızlı ve esnek biçimde tepki verebilecektir. Birden fazla üye ülkede aynı anda patlak veren yangınlara da bu şekilde daha iyi müdahale edilebilecektir" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise, "Bu yaz yaşanan rekor seviyedeki orman yangınları diğer krizlerin gölgesinde kalmış olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Hahn, "AB'ye üye ülkeleri arasındaki dayanışma güçlüdür ve bu dayanışmayı mali araçlarla desteklemeye hazırız" dedi.

Orman yangınlarında rekor artış

Komisyon, 2022 yazında 11 üye ülkenin, yangınlarla mücadelede Brüksel'den yardım talep ettiklerini, bu çerçevede 33 uçak ve 8 helikopterle destek sağlandığını kaydetti.

Resmi veriler, AB genelinde meydana gelen orman yangınlarının çapı, sıklığı ve yoğunluğunun arttığını ortaya koyuyor. 2022 yılında elde edilen verilere göre, bu yıl yanan alan, son rekorun kaydedildiği 2017 yılına göre yüzde 30 oranında artmış bulunuyor. AB genelinde verilerin toplanmaya başlandığı 2006 yılından bu yana ise, yanan ortalama alanın yüzde 170 dolayında arttığı kaydediliyor.

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Kaynak: Deutsche Welle

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