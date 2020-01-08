AB'den Orta Doğu'da diyalog çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Orta Doğu'daki gerginliğin tüm dünyayı etkilediğini belirterek diyalog çağrısında bulundu.

İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine yaptığı saldırının ardından gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişliler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borel Fontelles ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ursula von der Leyen, 'Bölgedeki gerginlik hepimizi etkiliyor. Diyaloğa alan açılması için silahların susması gerekiyor. Görüşmelerin sağlanması için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluğumuz var' dedi.

İran, Irak ve bütün bölgedeki gerginliğin endişe verici olduğuna dikkat çeken Josep Borell Fontelles ise, şiddeti artırmanın kimseye faydası olmadığını söyledi.

AB Dış İlişkiler Komisyonu Cuma günü Brüksel 'de olağanüstü toplanarak Orta Doğu ve Libya 'daki gelişmeleri görüşecek.

Von der Leyen ve Fontelles ayrıca İran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.