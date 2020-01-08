AB'den Orta Doğu'da taraflara silahların acilen susması ve diyalog çağrısı - Son Dakika
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AB'den Orta Doğu'da taraflara silahların acilen susması ve diyalog çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gerginliğin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Silahların acilen susması gerekiyor.

AB'den Orta Doğu'da taraflara silahların acilen susması ve diyalog çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gerginliğin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Silahların acilen susması gerekiyor." dedi.

Von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu gündemiyle toplanan Komisyonun ardından basına açıklamalarda bulundu. Von der Leyen ve Borell, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Von der Leyen, toplantıda Irak, İran ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bilgisini paylaşarak, "Bölgedeki gerginlik hepimizi etkiliyor. Silahların acilen susması ve diyaloğa yer açması gerekiyor." dedi.

Krizin ulaşım, enerji, ekonomik kalkınma ve göç gibi alanlara da etkisi bulunduğuna dikkati çeken Von der Leyen, AB'nin bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok"

Yüksek Temsilci Borrell ise İran, Irak ve tüm bölgedeki gerginliğin çok endişe verici olduğunu söyledi.

Borrell, "Irak'ta ABD ve aralarında Avrupalıların da bulunduğu koalisyon güçleri tarafından kullanılan hava üslerine düzenlenen son saldırı, artan gerginliğin ve çatışmanın son örneği. Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

AB dışişleri bakanlarının cuma günü Brüksel'de olağanüstü toplanacağını anımsatan Borrell, bu çerçevede İran, Irak ve Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Borrell, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı da Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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