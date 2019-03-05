Son Dakika Haberleri: AB'den otomotiv parça üreticilerine ceza

AB'den otomotiv parça üreticilerine ceza

55 dakika önce

AB, hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmaya 368 milyon euro kartel cezası kesti.

AB'den otomotiv parça üreticilerine ceza, System.String[]
AB, hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmaya 368 milyon euro kartel cezası kesti
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:10 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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