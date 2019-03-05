AB'den otomotiv parça üreticilerine ceza
55 dakika önce
AB, hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmaya 368 milyon euro kartel cezası kesti.
AB
, hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmaya 368 milyon euro kartel cezası kesti
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:10
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