Son Dakika Haberleri: AB'den Pakistanlı depremzedelere 300 bin avro yardım
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AB'den Pakistanlı depremzedelere 300 bin avro yardım

31 dakika önce

Avrupa Birliği, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de yaşanan depremden etkilenen depremzedelere 300 bin avro yardım yapılacağını açıkladı.

AB'den Pakistanlı depremzedelere 300 bin avro yardım, System.String[]

Avrupa Birliği, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de yaşanan depremden etkilenen depremzedelere 300 bin avro yardım yapılacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kentini iki gün arayla vuran iki depremden etkilenen 3 bin dolayında kişi için yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, depremde ölenlerin yakınları, yaralananlar ile maddi zarara uğrayanlara harcanmak üzere yapılacak 300 bin avroluk yardımın ayrıca depremin vurduğu bölgeye temiz su sağlanması için de harcanacağı kaydedildi.

Komisyon, yardımın İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) tarafından doğal afetlere hızlı müdahale etmek için kurulan "Küçük Ölçekli Müdahale" fonundan sağlanacağını da kaydetti.

ECHO İslamabad ofisi yöneticisi Bernard Jespers-Faijer yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yardımları hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Yapacağımız yardımla depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine eşya ve barınak sağlayacağız." diye konuştu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de 24 ve 26 Eylül'de yaşanan iki depremde 38 kişi hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde insan da yaralanmıştı.

Merkez üssü Yeni Mirpur kenti olarak açıklanan 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki iki depremde bölgedeki yollar, kamu binaları, elektrik hatları ve su hatları zarar görmüş, özellikle yollardaki hasar nedeniyle kurtarma çalışmaları askeri helikopterlerle yapılmıştı.

Pakistan hükümeti de hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin Pakistan rupisi yardım yapılacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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