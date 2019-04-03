Son Dakika Haberleri: AB'den Polonya'ya Yeni İhlal Davası

AB'den Polonya'ya Yeni İhlal Davası

20 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'da hakimlere yönelik kabul edilen "disiplin rejimi" yasasının hukukun bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir ihlal davası başlattı.

AB'den Polonya'ya Yeni İhlal Davası, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'da hakimlere yönelik kabul edilen "disiplin rejimi" yasasının hukukun bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir ihlal davası başlattı.

Brüksel'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Polonya'daki yeni yasayla ilgili, "Bağımsız hakimlerin kariyerleri sırf işlerini bağımsız bir şekilde yapmak istedikleri için tehdit altında." diye konuştu.

AB Komisyonunun Polonya'ya mektup göndererek ihlal davası sürecini başlattığını duyuran ve Varşova hükümetine cevap vermesi için 2 ay süre tanındığını kaydeden Timmermans, yeni "disiplin rejimi" yasasının hakimleri "siyasi kontrollere" tabi tutmaya açık olduğunu söyledi.

Diğer taraftan AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'da kabul edilen "disiplin rejimi" yasasının hakimler hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve yaptırım uygulanmasına izin verdiği, bunun hukukun bağımsızlığını ihlal ettiği belirtildi.

Polonya'ya ihlal davası

AB Komisyonu geçen yıl Polonya'ya ilişkin Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığının korunmadığı gerekçesiyle iki ihlal davası başlatmış, üye ülkelerin AB Konseyinde oy hakkını kaybetmesini de içeren 7'nci maddeyi yürürlüğe sokmuştu.

AB Komisyonu aynı zamanda yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'yı Avrupa Adalet Divanına sevk etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:36 Kaynak: AA

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