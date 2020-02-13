AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız - Son Dakika Dünya

AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız

6 saat önce

AB Komisyonu, Romanya’daki ormanlarda yasa dışı ağaç kesiminin aşırı derece fazla olduğu uyarısında bulundu. Komisyon, Romanya’yı ormanlarını yeteri kadar kontrol edememek ve ağaç kesenlere karşı gerekli yaptırımları uygulamamakla suçladı.

AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ormanlarını yeteri kadar korumadığı gerekçesiyle Romanya'ya karşı yasal önlem alma tehdidinde bulundu.


AB Komisyonu, Romanya'daki ormanlarda yasa dışı ağaç kesiminin aşırı derece fazla olduğu uyarısında bulundu. Komisyon, Romanya'yı ormanlarını yeteri kadar kontrol edememek ve ağaç kesenlere karşı gerekli yaptırımları uygulamamakla suçladı.

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Avrupa Birliği, Romanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:00 
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