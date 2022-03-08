AB'den Rus enerjisine karşı REPowerEU planı - Son Dakika
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AB'den Rus enerjisine karşı REPowerEU planı

08.03.2022 23:05
AB'den Rus enerjisine karşı REPowerEU planı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya'ya olan enerji bağımlılığını 3'te 1 oranında azaltmayı hedefliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya'ya olan enerji bağımlılığını 3'te 1 oranında azaltmayı hedefliyor.

AB Rusya ile yaşanan kriz sonrası enerji bağımlılığını azaltmak üzere yeni bir hamle yaptı. Yeni strateji ile AB Rusya'ya bağımlılığı 3'te 1 oranında azaltmayı hedefliyor. AB Komisyonu tarafından hazırlanan yeni enerji strateji planı REPowerEU ile AB ülkelerinin Rus enerji ürünlerine bağımlılığını azaltarak, Rusya'nın savaş kasasını daraltmak istiyor. Buna göre AB hızlı bir şekilde Rusya dışında kaynak ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve yenilenebilir enerji üretimi atağı yapacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN REZERVLERİMİZİ ACİLEN YENİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson, "Avrupa'da kışın son haftaları için yeterli miktarda doğal gaz var, ancak önümüzdeki yıl için rezervlerimizi acilen yenilememiz gerekiyor" dedi.

Bu stratejiye göre AB bu yılın ekim ayına kadar gelecek yılın ihtiyacı olan gaz rezervinin en az yüzde 90 oranında doldurmayı planlıyor. Diğer yandan enerji kullanımını düşürecek konut izolasyonu gibi uzun vadeli çözümler de desteklenecek.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Enerji, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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