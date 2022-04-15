AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki - Son Dakika
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AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki

15.04.2022 18:48
AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.

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Rusya, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Mali Dışişleri Bakanı Diop: 'Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı' Mali Dışişleri Bakanı Diop: 'Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı'

Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki - Son Dakika


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