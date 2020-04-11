AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki - Son Dakika

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AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da yaşayanları askere çağırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da yaşayanları askere çağırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın, yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da yaşayanları askere çağırdığı belirtilerek, "Bu, uluslararası hukukun ihlalilidir. Rusya Federasyonu uluslararası hukuka uymakla ve yarım adada (Kırım) insan haklarını korumakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kremlin yönetiminden yasa dışı ilhak edilen Kırım'da başlattığı askere çağırma kampanyasını iptal etmesini talep etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:38 Kaynak: AA
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