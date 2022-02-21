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AB'den Rusya, Suriye, Myanmar'da kişi ve kuruluşlara yaptırım - Son Dakika

AB'den Rusya, Suriye, Myanmar'da kişi ve kuruluşlara yaptırım

21.02.2022 20:28
AB'den Rusya, Suriye, Myanmar'da kişi ve kuruluşlara yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da, Suriye'de, Myanmar'daki kişi ve kuruluşlar ile DEAŞ'la bağlantılı teröristler ile terör örgütlerine yönelik yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da, Suriye'de, Myanmar'daki kişi ve kuruluşlar ile DEAŞ'la bağlantılı teröristler ile terör örgütlerine yönelik yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemleri aktif olarak destekleyen 5 kişiyi daha yaptırım listesine aldığı belirtildi.

Bu 5 kişinin, 19 Eylül 2021'de yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım yarımadasını ve Sivastopol Şehri'ni temsil etmek üzere seçilen Rusya Federasyonu Devlet Dumasının üyeleri ile Sivastopol seçim komisyonunun başkanı ve başkan yardımcısı olduğu aktarıldı.

DEAŞ

Konsey ayrıca Afganistan ve komşu bölgelerde faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı iki grup ve iki kişiyi de AB yaptırım rejimine eklemeye karar verdiğini duyurdu.

Tedbirlerin Hindistan'ın alt kıtasındaki El Kaide'yi ve lideri Usame Mahmud'un yanı sıra DEAŞ Horasan yapılanmasının sözcüsü Aziz Azam'ı ve yine Hindistan'da faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı Hind Eyaleti'ni hedef alıyor.

Suriye

Konseyden yapılan ayrı bir açıklamada, Suriyeli oligark Rami Mahluf'un ailesinden 5 kişinin Suriye'ye yönelik yaptırım rejimine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, Mahluf'un ölümü sonrasında aile üyeleri tarafından devralınan varlıklarının Beşşar Esed rejiminin faaliyetlerini desteklemek için kullanılması ve doğrudan rejimin mülkiyetine geçerek, rejimin sivil nüfus üzerindeki şiddetli baskısına potansiyel olarak katkıda bulunma riskine değinildi.

Myanmar

Konseyden yapılan başka bir açıklamada da Myanmar'da 22 kişi ve 4 kuruluşun daha yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Bu kişiler ve kuruluşlar, "1 Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından devam eden vahim durum ve yoğunlaşan insan hakları ihlalleri nedeniyle" bakanlar, Devlet İdari Konseyi ve Birlik Seçim Komisyonu üyelerinin yanı sıra Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin yüksek rütbeli üyelerinden oluşuyor.

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Avrupa Birliği, Myanmar, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya, Suriye, Myanmar'da kişi ve kuruluşlara yaptırım - Son Dakika


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