Son Dakika Haberleri: AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı

AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı

1 saat önce

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı, System.String[]
Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:25 

Ukrayna, Avrupa Birliği, Ekonomi
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