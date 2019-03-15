AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
1 saat önce
Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.
Avrupa Birliği
, Ukrayna
'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:25
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