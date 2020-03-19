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AB'den Rusya'ya koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirme suçlaması
6 saat önce
Avrupa Birliği Kremlin'e yakın olan medya kuruluşlarını koronavirüsün (Covid-19) ciddiyeti konusunda halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı. Brüksel Rusya'nın, "insanların hayatını tehlikeye attığını" belirtti.
Avrupa Birliği, Rusya'da Kremlin'e yakın olan medya kuruluşlarını koronavirüsün (Covid-19) ciddiyeti konusunda halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı. Brüksel, Rusya'nın, "insanların hayatını tehlikeye attığını" savunuyor.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi sözcüsü, "Covid-19 konusunda bilgilendirmeme kampanyasına yoğunlaşılıyor, bunun kaynağı ya Rusya ya da Kremlin'e yakın kurumlar. Rusya ile irtibat halindeyiz ancak suçlamaları kabul etmiyorlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:43
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