AB'den Rusya'ya Navalny için 'suikast soruşturması' çağrısı
Avrupa Birliği (AB), 'zehirlendiği' ifade edilen Aleksey Navalni için Rusya'ya 'geniş kapsamlı suikast soruşturması' yapması için çağrıda bulundu.
Avrupa Birliği (AB), 'zehirlendiği' ifade edilen Aleksey Navalni için Rusya'ya 'geniş kapsamlı suikast soruşturması' yapması için çağrıda bulundu.
Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Rusya'dan Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. AB'den yapılan açıklamada, Rusya'ya 'suikast girişimi' kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı. ABD'den yapılan açıklamada da Navalny'nin zehirlenme iddiaları konusunda rahatsızlık duyulduğu belirtilmişti.
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