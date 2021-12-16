Üye Girişi
AB'den Rusya'ya sert uyarı; "Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur" - Son Dakika

AB'den Rusya'ya sert uyarı; "Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur"

16.12.2021 01:00

AB'den Rusya'ya sert uyarı; "Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur" Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, altıncı Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi.

AB'den Rusya'ya sert uyarı; "Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, altıncı Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlığında yapılan zirve sonrasında Michel sert konuştu. Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok sert bir cevap verileceğini söyleyen AB Konseyi Başkanı; " 'Ukrayna'ya saldırı olursa saldıranın ödeyeceği bedel ağır olur" dedi.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bulunan AB Konseyi binasında gerçekleşen zirveye doğu ortakları Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna katıldı. Belarus, Doğu Ortaklığına katılımını askıya aldığı için toplantılarda yer almadı. Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel; "Bu zirve hukuk devleti, idare, temel haklar ve demokratik değerler üzerine kurulu olarak toplandı. Bu zirve reform süreçlerini desteklemek için özellikle de dijital ajanda ve dijitalleşme konularında halkların beklentilerini cevaplamak adına niyet beyanı olmuştur, bunun yanında yatırım paketi ile gençlerin, KOBİ'lerin desteklenmesini ve ayrıca güvenlik konusunu ele aldık" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı iddialarına ilişkin gelişmelerin de ele alındığını bildiren Michel;" Ayrıca Ukrayna'nı toprak bütünlüğüne sahip çıkma fırsatını bulduk. Rusya'nın tehditlerine karşı NATO, G7, ABD, İngiltere AB ve Doğu Ortaklığı ülkeleri olarak birlikte bir duruş sergiliyoruz. Eğer Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırı olursa buna çok güçlü bir cevap olacak, bu saldırıyı yapan çok ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus konusunun geniş bir şekilde ele alındığını belirtti. Leyen; "Bugün bu toplantıda Belarus'u boş bir koltuk temsil etti. Çünkü Belarus'un başında halkı baskılayan, sığınmacıları kullanan ve AB'nin değerlerine ve sınırlarına saldıran bir yönetim var. AB üyeleri ve Doğu ortaklığı üyeleriyle uyum içinde bu ülkeyi kınıyoruz. Umarız en kısa zamanda bu boş koltukta Belarus halkının demokratik olarak seçtiği bir temsilci oturur" şeklinde konuştu.

Zirvede ayrıca işbirliği konularının ele alındığını bildiren Leyen; " özellikle pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. AB olarak söz konusu ülkelere 13 milyon doz aşı ayırdık. Ayrıca bu ülkelere destek amacıyla Polonya Yatırım bankası ile 35 milyon euroluk bir destek anlaşması da yapıldı. Bu sayede bölge ülkelerinin halklarına pandemiye karşı destek ulaştıracağız" dedi.

Rusya ile gerginliğe de değinen von der Leyen; " AB Komisyonu olarak olqası saldırılar halinde mevcut yaptırımların genişletilmesi konusunda Konsey tarafından yetkilendirildik. Biz de bu konuda çalışma yapıyoruz. Olası bir durumda ne gibi yaptırımlar olacağı üzerinde şimdiden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB, Doğu Ortaklığı ülkelerine kullandırılmak ve bölgeye istihdam, büyüme ve refah getirmek için 17 milyar Avro'ya kadar kamu ve özel yatırımları harekete geçirme potansiyeline sahip, hibe, harmanlama ve garantilerden oluşan 2.3 milyar Avro'luk bir Ekonomik ve Yatırım planı uygulayacak.

AB'den Rusya'ya sert uyarı; Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur
AB'den Rusya'ya sert uyarı; Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur
AB'den Rusya'ya sert uyarı; Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur
AB'den Rusya'ya sert uyarı; Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur

Avrupa Birliği, Saldırı, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya sert uyarı; 'Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:50 Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
00:47 Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı
00:25 Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama
00:24 "Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu
00:23 Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi
23:58 Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı yakalandı
23:57 Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı
23:15 Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım
23:13 Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak
22:57 Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama         
00:26
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 01:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Rusya'ya sert uyarı; "Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement