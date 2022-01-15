Üye Girişi
AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz" - Son Dakika

AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz"

15.01.2022 10:02
AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, " Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz. Ne tarihin yeniden yazılması, ne de zamanda geriye gidilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanarak, " Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırı, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere yol açacaktır" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Fransa'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayriresmi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya yüklendi. Borrell, "Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz. Ne tarihin yeniden yazılması, ne de zamanda geriye gidilmesi mümkün değildir" dedi.

"Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan temel ilkeleri yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullanan Borrell, "Bunlar özellikle Helsinki Nihai Senedi ve Paris Tüzüğü tarafından tanımlanmıştır ve biz de bunlara bağlı kalmayı kabul ettik. Rusya tarafından tehdit edilen ortaklarımız Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleriyle dayanışmamızı yeniden teyit ediyor ve çatışmaların barışçıl çözümü için mevcut mekanizmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya gerilimi düşürmesi için güçlü ve kararlılıkla çağrıda bulunuyoruz"

"Rusya'ya gerilimi düşürmesi için güçlü ve kararlılıkla çağrıda bulunuyoruz" diyen Borrell, "Gerilimi düşürme ve müzakere ve diyalog çağrısında bulunurken, Ukrayna'ya yönelik saldırılara yanıt verme taahhüdümüzü yineliyoruz. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırı, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere yol açacaktır. Bu, ortaklarımızla koordineli olarak kabul edilecek kısıtlayıcı önlemleri de içeriyor" dedi.

"ABD ve NATO ile koordinasyon halindeyiz"

AB'nin ABD ve NATO ile koordinasyon içinde olduğunu belirten Borrell, "Her görüşmeden önce ve sonra mükemmel bir işbirliğimiz oldu. Bu kesinlikle teşekkür edilmesi gereken bir şey, çünkü bazı eleştirilerin önünde, tüm bu sürece çok fazla dahil olduk ve ABD bizi sağlam ortaklar olarak görmek için tam bir kararlılık gösteriyor. ABD ve NATO ile koordinasyonu daha da güçlendirmeyi ve AGİT içinde Avrupa Birliği işbirliğini geliştirmeyi kabul ettik. Üye Devletler, Yüksek Temsilci olarak benden, çalışmanın şu üç kutbuyla bu ilişkiyi koordine etmemi istiyorlar, NATO, ABD ve AGİT içinde. Bu görevi yerine getirmek için onların desteğine sahibim" dedi.

Rusya ile diyalog yoluyla sorunları çözmek istediklerini bildiren Borrell, "Genel olarak, Rusya ile diyaloğa açığız, ancak asla özgürlüğümüz, egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve temel değerlere saygımızdan ödün vermeden" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya: 'Tarih yeniden yazılamaz' - Son Dakika


Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı         
10:00
Seçimlere girecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok Seçimlere girecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok         
09:59
Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi         
09:52
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08

Son Dakika Haberleri
09:59 Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı
09:58 Seçimlere girecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok
09:52 Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi
09:51 Lüks evlerin olduğu mahalleyi mesken tutan hırsızlar suçüstü yakalandı
09:07 Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
09:06 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar! KCK heyetine girip 1 dakikada vekil adayı olmuş
09:05 Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu
09:01 Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 10:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement