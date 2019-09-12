Son Dakika Haberleri: AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı
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AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı

AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.


AB Konseyi, yazılı açıklama yaparak, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00 
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