AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.
AB Konseyi, yazılı açıklama yaparak, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil