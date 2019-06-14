AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması
4 saat önce
Avrupa Birliği, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03
, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.
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