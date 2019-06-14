Son Dakika Haberleri: AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması
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AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

4 saat önce

Avrupa Birliği, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.

AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması, System.String[]
Avrupa Birliği, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03 
Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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