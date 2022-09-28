AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

28.09.2022 22:08
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB Komisyonu, Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik ve Ukrayna'da düzenlenen ilhak referandumlarına yanıt olarak Rusya'ya ek yaptırım planlarını açıkladı.

AB Komisyonu, Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik ve Ukrayna'da düzenlenen ilhak referandumlarına yanıt olarak Rusya'ya ek yaptırım planlarını açıkladı.Ukrayna'da Rusya kontrolündeki dört bölgede Rusya'ya ilhak referandumları düzenlenmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) yeni yaptırımlar için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yaptırım planları arasında üçüncü ülkelerin Rusya'dan petrol alımlarına fiyat üst sınırı getirilmesi de bulunuyor.

Von der Leyen, yaptırımlar çerçevesinde fiyat üst sınırları için yasal zeminin oluşturulacağını belirterek "Rusya fosil yakıtlardan elde ettiği karı, savaşın finansmanı için kullanıyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerin hala düşük fiyatlarla da olsa Rusya'dan petrol sevkiyatına ihtiyacı var" dedi.

Planlanan fiyat üst sınırı uygulaması, AB dışındaki Hindistan gibi üçüncü ülkelerin Rus petrolünü belli bir fiyat sınırının üstünden satın almasını zorlaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Avrupalı firmaların bu limitin üstündeki fiyatlardan satın alınan Rus petrolünün nakliyatını ya da sigortalama işlemlerini gerçekleştirmesi yasaklanıyor. Ancak büyük petrol tanker filolarına sahip AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Macaristan bu plana daha önce karşı çıkmıştı.

Rusya'ya ihracata yeni kısıtlamalar

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve ayrılıkçı bölgelerde düzenlenen referandumlara işaret eden von der Leyen, Rusya'nın gerginliği daha da tırmandırmanın bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. AB'nin Rus petrolüne karşı daha önce kararlaştırdığı ambargo ise 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu Başkanı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çerçevesinde 6,7 milyar euro hacminde ek ihracat kısıtlamaları planlandığını, bu kısıtlamalarla havacılık, elektronik ve belirli kimyasal maddeler gibi kilit önemdeki teknolojilerin hedef alınacağını kaydetti. Von der Leyen, "Bu ek ihracat yasakları Rus ekonomisinin temelini ve modernizasyon kapasitesini daha da zayıflatacaktır. Rusya Avrupa'nın bilgi ve uzmanlığından yararlanmamalıdır" dedi.

Von der Leyen'ın yaptırım önerileri arasında, AB firmalarının Rusya'ya hizmet sunmaması, AB vatandaşlarının Rus devletine bağlı şirketlerde idari kurullarda yer almasının yasaklanması da bulunuyor.

Yaptırım listesi genişletilecek

Basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, yaptırım uygulanan kişiler listesinin, Ukrayna'daki referandumların organizasyonuna dahil olanlar ve Rus Savunma Bakanlığının üst düzey yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.

Yaptırım listesinde yer alan kişilere AB ülkelerine giriş yasağı uygulanıyor ve AB ülkelerindeki mal varlıkları donduruluyor.

AB Komisyonunun yaptırım önerilerinin yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle onaylanması gerekiyor.

dpa/BK,JD

YORUMLAR
500
AB, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadığını açıkladı AB, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadığını açıkladı Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından siyasi çözüm çağrısını yineledi Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından siyasi çözüm çağrısını yineledi
Kaynak: Deutsche Welle

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 01:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement