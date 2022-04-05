AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

05.04.2022 18:16
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurdu.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketini açıkladı.

Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini belirten von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını bildirdi.

Von der Leyen, "Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ediyor. Bu, Rusya'nın mali sistemini daha da zayıflatacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.

Von der Leyen, Rusya'nın teknolojik tabanını hedef alan, 10 milyar avro değerinde ilave ihracat yasakları da getireceklerini bildirerek, Rusya'nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar avro değerinde bazı özel yeni ithalat yasakları uygulanacağını duyurdu.

Açıklamasında von der Leyen, "Rus şirketlerinin üye devletlerde kamu alımlarına katılımına yönelik genel bir AB yasağı gibi bir dizi önlem alıyoruz. Rus kamu kurumlarına yapılan tüm mali desteğin kesilmesi gibi çok hedefli bir dizi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bazı Rus diplomatları diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurmuştu.

Von der Leyen ve Borrell'in hafta içinde Kiev'e gidecekleri bildirilmişti.

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Avrupa Birliği, Rusya, Kömür, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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