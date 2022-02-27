AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar

27.02.2022 01:44
AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." dedi.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

Daha önce de Rusya'nın 64 önemli kurumuna yaptırım getirilmiş, AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklanmış, petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesi engellenmişti.

AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar
AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar
AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar
AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya yönelik ilave ekonomik yaptırımlar - Son Dakika


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