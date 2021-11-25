AB'den seçim kampanyaları için yeni kurallar - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, seçim kampanyalarında kullanılan reklamlarda, siyasi amaçla hazırlandığı ve finansörünün kim olduğunun açık şekilde belirtilmesi ile kişisel bilgilerin izinsiz kullanılmasının yasaklanması için teklif hazırladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, demokrasiyi ve seçimlerin şeffaflığını güçlendirme konusunda basın toplantısı düzenledi.

"İnsanlar (siyasi) bir reklamı neden gördüklerini, bunun kim tarafından finanse edildiğini bilmeli." diyen Jourova, yeni teknolojilerin manipülasyon değil, özgürleşme araçları olması gerektiğini vurguladı.

Jourova, Komisyonun teklifinin seçim kampanyalarına tam anlamıyla şeffaflık getirmeyi amaçladığını belirtti.

AB'nin yürütme organı olan Komisyonun yeni teklifine göre, bir reklamın siyasi amaçla kullanıldığı ve kim tarafından finanse edildiği, üzerinde açık şekilde belirtilecek.

Reklamlardaki kişilere ait, hedef kitleye ulaşım amaçlı yer verilen etnik köken, dini eğilim gibi verileri, söz konusu kişinin tam izni olmadan kullanılamayacak.

Sistem, üye ülkelerin veri koruma otoritelerince denetlenecek. Aksi halde etkili ve ölçülü cezalar uygulanacak.