Son Dakika Haberleri: AB'den Senegal'deki Cumhurbaşkanı Seçimine 100 Gözlemci

AB'den Senegal'deki Cumhurbaşkanı Seçimine 100 Gözlemci

1 saat önce

Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs), Senegal'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine 100 gözlemci göndereceğini açıkladı.

AB'den Senegal'deki Cumhurbaşkanı Seçimine 100 Gözlemci, System.String[]
Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs), Senegal'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine 100 gözlemci göndereceğini açıkladı.

EUEOMs Senegal Başkanı Elena Valenciano, başkent Dakar'da düzenlediği basın toplantısında, 21 AB üyesi ülkeden toplam 100 gözlemcinin Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde görevlendireceğini belirtti.

Uzun dönem gözlemci olarak adlandırılan 28 görevlinin başkent Dakar'a ulaştığını kaydeden Valenciano, seçimden 1 hafta önce bu gözlemcilere 56 kısa dönem gözlemci ve Senegal'deki AB diplomatlarının katılacağını ifade etti.

Valenciano, Misyonun, Senegal hükümeti ile mutabık şekilde ülkede 2012 seçimlerinde de gözlem misyonu yürüttüğünü hatırlattı.

Tüm tarafları, Senegal'in demokratik kazanımlarını korumaya çağıran Valenciano, "AB'nin seçim gözlem misyonu göndermesi Senegal'e verdiği önemi gösteriyor." dedi.

Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall yarışacak.

Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Macky Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüş ve 2 dönemle sınırlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:54 Kaynak: AA

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