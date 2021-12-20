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AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika

AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti

20.12.2021 16:33

Avrupa Birliği (AB) Filistin Toprakları Temsilcisi Sven Kuehn Von Burgsdorff beraberindeki heyetle İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkında tahliye kararı verdiği Filistinli aileyi ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Filistin Toprakları Temsilcisi Sven Kuehn Von Burgsdorff beraberindeki heyetle İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkında tahliye kararı verdiği Filistinli aileyi ziyaret etti.

Von Burgsdorff'un yanı sıra AB ülkeleri, BM organları ve İsrailli hak örgütlerinden temsilcilerin bulunduğu heyet Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere yönelik İsrail'in hukuki ve bürokratik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Heyet, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin 29 Aralık'a kadar evlerini tahliye etmeleri kararı verdiği Salim ailesini ziyaret etti.

AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti
AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti
AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti
AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti
AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti

Avrupa Birliği, Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika
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