Avrupa Birliği (AB) Filistin Toprakları Temsilcisi Sven Kuehn Von Burgsdorff beraberindeki heyetle İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkında tahliye kararı verdiği Filistinli aileyi ziyaret etti.
Von Burgsdorff'un yanı sıra AB ülkeleri, BM organları ve İsrailli hak örgütlerinden temsilcilerin bulunduğu heyet Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere yönelik İsrail'in hukuki ve bürokratik uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Heyet, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin 29 Aralık'a kadar evlerini tahliye etmeleri kararı verdiği Salim ailesini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AB'den Şeyh Cerrah'ta evlerini boşaltmaları istenen Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika