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AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı
6 saat önce
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:16
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