AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı

Brüksel 'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.

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