AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı - Son Dakika Dünya

AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı

6 saat önce

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.

AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.


Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.

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Ursula von der Leyen, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:16 
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