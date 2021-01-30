AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak - Son Dakika

AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak

30.01.2021 00:34

Dünya üzerinde milyonlarca insanın etkilendiği koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar insanlığın bu salgında umudu olmuştu. Tünelin ucundaki ışık göründü derken, insanoğlu yine kendine ayak bağı oldu. AB, üye ülkelerin tesislerde üretilen aşıların diğer ülkelere izinsiz satılamayacağını duyurdu.

Dünya genelinde şu ana kadar 102 milyon 322 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, vefat edenlerin sayısı 2 milyon 206 bin oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerinde başında ABD, Hindistan ve Brezilya yer alırken, aşı firmalarından art arda gelen olumlu haberler insanlık için bu salgında umut olmuştu.

TEDARİK SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Birçok firma koronavirüse karşı etkili aşı üretirken, aşı uygulanmasına başlandıktan kısa süre sonra tedarik sorunu boy gösterdi. AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos'ta imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

AB, İZİN VEREN TARAF OLACAK

AB, ilaç şirketleri ile aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmaya başlayacağını duyurdu.

FİRMALARIN AB ÜLKELERİNDEKİ TESİSLERİNDE ÜRETİLEN AŞILAR İZİNSİZ SATILAMAYACAK

Buna göre, AB'nin ön alım anlaşması imzaladığı BioNTech- Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamayacak.

AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Brezilya, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak - Son Dakika Dünya


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