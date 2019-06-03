Son Dakika Haberleri: AB'den Sudan'a itidal çağrısı
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AB'den Sudan'a itidal çağrısı

48 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin, Askeri Konseye halkın gösteri hakkına saygı duyması ve yönetimi "ivedilikle" sivillere devretmesi çağrısında bulundu.

AB'den Sudan'a itidal çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin, Askeri Konseye halkın gösteri hakkına saygı duyması ve yönetimi "ivedilikle" sivillere devretmesi çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri Konseye sorumlu davranması ve halkın endişelerini dile getirme hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Askeri Konseyin şiddet kullanımını artıran her adımının siyasi sürece zarar vereceğini vurgulayan Kocijancic, "AB'nin önceliği yönetimin hızlı bir şekilde sivillere devredilmesidir." ifadesini kullandı.
Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakması çağrısında bulunmuştu.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Ordu, Hartum, Avrupa Birliği, Sudan, Güncel
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