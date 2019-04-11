AB'den, Sudan'da Halkın Değişim Talebini Askeri Konseyin Karşılayamayacağı Belirtilerek, Yönetimin...
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AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.
AB
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:55 Kaynak: AA
'den, Sudan
'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.
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